Якимов Степан (Стефан) Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Якимов Поликарп Петрович
Мать: Якимова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Якимов Никита Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Якимова Анастасия
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Якимов Кирилл Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Якимова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Якимова Параскева Степановна (Стефановна)
Мать ребёнка: Якимова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Якимова Епестимия Степановна (Стефановна)
Мать ребёнка: Якимова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Якимов Федул Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Якимова Анастасия
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Якимов Харитон Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Якимова Анастасия
Смерть
Неизвестно