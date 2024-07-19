Якимов Степан (Стефан) Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Степан (Стефан) Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Якимов Поликарп Петрович

Мать: Якимова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Якимов Никита Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Якимова Анастасия

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Якимов Кирилл Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Якимова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Якимова Параскева Степановна (Стефановна)

Мать ребёнка: Якимова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Якимова Епестимия Степановна (Стефановна)

Мать ребёнка: Якимова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Якимов Федул Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Якимова Анастасия

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Якимов Харитон Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Якимова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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