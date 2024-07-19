Якимов Поликарп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якимова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Якимов Степан (Стефан) Поликарпович
Мать ребёнка: Якимова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Якимов Логин Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно