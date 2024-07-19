Якимов Поликарп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Поликарп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Якимов Степан (Стефан) Поликарпович

Мать ребёнка: Якимова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Якимов Логин Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Якимов Наум Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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