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Сергеев Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1738

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Сергеев Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Сергеева Фёкла Васильевна

Покидышевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1698

Сын: Сергеев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Сергеева Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Сергеев Савва Федорович

Мать ребёнка: Сергеева Фёкла Васильевна

Покидышевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1705

Сын: Сергеев Афонасий Федорович

Мать ребёнка: Сергеева Фёкла Васильевна

Покидышевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Фёкла Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Покидышевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1738
Покидышевская, Вятский уезд, Вятская губерния
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