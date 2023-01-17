Сергеев Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Сергеев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Сергеева Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Сергеева Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Сергеева Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Сергеев Афонасий Федорович
Мать ребёнка: Сергеева Фёкла Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1738