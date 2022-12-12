Сергеева Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева Фёкла Васильевна

Сергеева Фёкла Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Сергеев Фёдор Петрович

Покидышевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1698

Сын: Сергеев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Сергеев Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1704

Сын: Сергеев Савва Федорович

Отец ребёнка: Сергеев Фёдор Петрович

Покидышевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1705

Сын: Сергеев Афонасий Федорович

Отец ребёнка: Сергеев Фёдор Петрович

Покидышевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Фёдор Петрович

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close