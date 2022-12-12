Сергеева Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Сергеев Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Сергеев Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Сергеев Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1705
Сын: Сергеев Афонасий Федорович
Отец ребёнка: Сергеев Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710