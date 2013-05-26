Губин Тимур Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Тимур Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2013

Отец: Губин Александр Валериевич

Мать: Губина Лилия Викторовна

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