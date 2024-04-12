Щуренков Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.01.1903 ст.
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1903 ст.
Отец: Щуренков Михаил Васильев
Мать: Щуренкова Вера Алексеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9Q62?i=335&cc=1921824 Восприемники: Филипп Георгиев и девица Екатерина Васильева
Смерть
1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург