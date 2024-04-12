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Щуренков Павел Михайлович

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.01.1903 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1903 ст.

Отец: Щуренков Михаил Васильев

Мать: Щуренкова Вера Алексеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9Q62?i=335&cc=1921824 Восприемники: Филипп Георгиев и девица Екатерина Васильева
Смерть
1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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