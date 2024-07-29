Рогалева (--) Парасковья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1847
Дочь: Рогалева Варвара Хрисанфовна
Отец ребёнка: Рогалев Кирсьян Авдеевич
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
6-17
Смерть
Неизвестно