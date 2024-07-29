Рогалева (--) Парасковья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалева (--) Парасковья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогалев Кирсьян Авдеевич

Рождение ребёнка
01.12.1847

Дочь: Рогалева Варвара Хрисанфовна

Отец ребёнка: Рогалев Кирсьян Авдеевич

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
6-17
Смерть
Неизвестно

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