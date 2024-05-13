Школдина (Шайдурова) Фекла Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школдина (Шайдурова) Фекла Герасимовна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Шайдуров Герасим Петрович

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.07.1859

Муж: Школдин Матвей Осипович

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
28.07.1859

Дочь: Школдина Меланья Матвеевна

Отец ребёнка: Школдин Матвей Осипович

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.10.1860

Сын: Школдин Нестер Матвеевич

Отец ребёнка: Школдин Матвей Осипович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.11.1862

Дочь: Школдина Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Школдин Матвей Осипович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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