Школдина (Шайдурова) Фекла Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Шайдуров Герасим Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1859
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
28.07.1859
Дочь: Школдина Меланья Матвеевна
Отец ребёнка: Школдин Матвей Осипович
Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.10.1860
Отец ребёнка: Школдин Матвей Осипович
Рождение ребёнка
20.11.1862
Дочь: Школдина Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Школдин Матвей Осипович
Смерть
Неизвестно