(Карпов) Клавдия 1908 — найти родственников по фамилии на Familio

(Карпов) Клавдия

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 1908, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла 05.08.1909, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Карпов Гурий МихайловНеизвестно г.р.
Мать
Карпова Агриппина ФеодороваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Карпов Гурий Михайлов

Мать: Карпова Агриппина Феодорова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
05.08.1909
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Причина смерти: От коклюша

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