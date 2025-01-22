(Карпов) Клавдия
женский, родилась 1908, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла 05.08.1909, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
ОтецКарпов Гурий МихайловНеизвестно г.р.
МатьКарпова Агриппина ФеодороваНеизвестно г.р.
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Рождение
1908
Отец: Карпов Гурий Михайлов
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.08.1909
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область