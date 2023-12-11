Сикерин Владимир Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сикерин Владимир Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сикерин Игорь

Мать: Сикерина Наталья

Рождение ребёнка
04.12.2003

Сын: Сикерин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Сикерина Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сикерина Дана Владимировна

Мать ребёнка: Сикерина Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сикерина Ульяна Владимировна

Мать ребёнка: Сикерина Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сикерина Василиса

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