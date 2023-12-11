Сикерин Владимир Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сикерин Игорь
Мать: Сикерина Наталья
Рождение ребёнка
04.12.2003
Сын: Сикерин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Сикерина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сикерина Дана Владимировна
Мать ребёнка: Сикерина Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сикерина Ульяна Владимировна
Мать ребёнка: Сикерина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сикерина Василиса