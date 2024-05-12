Горшков Алексей Валерьевич 09.03.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горшков Алексей Валерьевич

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

09.03.1975

Дата смерти

12.05.2024

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1975

Отец: Горшков Валерий Мамедович

Мать: скрыто настройками приватности

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
12.05.2024
Муром, округ Муром, Владимирская область
Умер во сне

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