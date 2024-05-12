Горшков Алексей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1975
Дата смерти12.05.2024
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1975
Отец: Горшков Валерий Мамедович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.05.2024
Умер во сне