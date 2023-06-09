Андрей Федотович
Место рождения
Дата рожденияДо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
18.01.1877 ст.
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна
Афанасьевская церковь 18.01.1877 Калихновщины Василий Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Федотович мать жена Евдокия Ермолаевна крестьянин Алексей Федотович жена Пелагея Фоминична https:/... Показать все
Поручитель
08.09.1885 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.09.1885 Чермы запасной ефрейтор Иван Макеевич Морозов крестьянская дочь Евдокия Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Федотович по жениху Хворостова крестьянин Ф... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1888 ст.
Сын: Федор Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна
Афанасьевская церковь 03.09.1888 Калихновщины Федор Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Федотович Калихновщины мать жена Евдокия Ермолаевна Калихновщины крестьянин Алексей Федотович Вилина... Показать все
Смерть
Неизвестно