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Андрей Федотович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
18.01.1877 ст.

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 18.01.1877 Калихновщины Василий Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Федотович мать жена Евдокия Ермолаевна крестьянин Алексей Федотович жена Пелагея Фоминична https:/... Показать все
Поручитель
08.09.1885 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.09.1885 Чермы запасной ефрейтор Иван Макеевич Морозов крестьянская дочь Евдокия Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Федотович по жениху Хворостова крестьянин Ф... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1888 ст.

Сын: Федор Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 03.09.1888 Калихновщины Федор Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Федотович Калихновщины мать жена Евдокия Ермолаевна Калихновщины крестьянин Алексей Федотович Вилина... Показать все
Смерть
Неизвестно

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