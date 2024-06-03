Любимцева (-) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимцева (-) Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимцев Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: - (Любимцева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Любимцев Иван Владимирович

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: - (Любимцева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Любимцев Иван Владимирович

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: - (Любимцева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Любимцев Иван Владимирович

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1938

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