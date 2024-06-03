Любимцева (-) Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: - (Любимцева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Любимцев Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: - (Любимцева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Любимцев Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: - (Любимцева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Любимцев Иван Владимирович
Смерть
После 1938