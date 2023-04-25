Клименко Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Михаил Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Добавил:

нД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Вера Юрьевна

Рождение ребёнка
07.05.2015

Дочь: Клименко Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Клименко Вера Юрьевна

Рождение ребёнка
24.07.2019

Дочь: Клименко Майя Михайловна

Мать ребёнка: Клименко Вера Юрьевна

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