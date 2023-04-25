Клименко Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
07.05.2015
Дочь: Клименко Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Клименко Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
24.07.2019
Дочь: Клименко Майя Михайловна
Мать ребёнка: Клименко Вера Юрьевна