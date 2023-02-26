Солдатенков Михаил Максимович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Солдатенков Максим Тимофеевич
Мать: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н
Ранение
25.09.1942
ранение
Военная служба
25.09.1942
ранение
Военная награда
22.12.1942
медаль "За оборону Ленинграла"
Военная награда
29.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 18.11.1941 Выборгский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Выборгский р-н
Военная служба
Неизвестно
лейтенант
Смерть
Неизвестно