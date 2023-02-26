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Солдатенков Михаил Максимович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Солдатенков Максим Тимофеевич

Мать: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н
Ранение
25.09.1942
ранение
Военная служба
25.09.1942
ранение
Военная награда
22.12.1942
медаль "За оборону Ленинграла"
Военная награда
29.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 18.11.1941 Выборгский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Выборгский р-н
Военная служба
Неизвестно
лейтенант
Смерть
Неизвестно
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