Сидорчук (Ямковенко) Пелагея Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорчук (Ямковенко) Пелагея Евстафиевна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

09.10.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: Ямковенко Мотрич (Дидык) Ксения Петровна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
28.10.1873 ст.

Муж: Сидорчук Емельян Кондратьевич

Горошков, Київська область
Емельян и Пелагея находятся в четвероюродном родстве - брат и сестра
Рождение ребёнка
01.03.1876 ст.

Сын: Сидорчук Мина Емельянович

Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Кондратьевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.

Дочь: Бондарь (Сидорчук) Параскева Емельяновна

Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Кондратьевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
17.11.1893 ст.

Дочь: Карпович (Сидорчук) Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Кондратьевич

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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