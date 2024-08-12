Сидорчук (Ямковенко) Пелагея Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1857 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
28.10.1873 ст.
Емельян и Пелагея находятся в четвероюродном родстве - брат и сестра
Рождение ребёнка
01.03.1876 ст.
Сын: Сидорчук Мина Емельянович
Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.
Дочь: Бондарь (Сидорчук) Параскева Емельяновна
Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.11.1893 ст.
Дочь: Карпович (Сидорчук) Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Кондратьевич
Смерть
Неизвестно