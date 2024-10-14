Дегтярева Александра Ивановна
женский, родилась 1833
умерла Неизвестно
Супруги
Дегтярев Иван Яковлевич1806 г.р.
Дети
Дегтярев Петр Иванович1855 г.р.
Дегтярев Павел Иванович1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Дегтярев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Дегтярев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно