Дегтярева Александра Ивановна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Дегтярева Александра Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1833

умерла Неизвестно

Супруги
Дегтярев Иван Яковлевич1806 г.р.
Дети
Дегтярев Петр Иванович1855 г.р.
Дегтярев Павел Иванович1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Дегтярев Петр Иванович

Отец ребёнка: Дегтярев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дегтярев Павел Иванович

Отец ребёнка: Дегтярев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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