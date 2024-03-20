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Женский

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Дети

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ДЧ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1781

Сын: Brunn Hirsch Lazar

Отец ребёнка: Brunn Loeb

Fraustadt, Posen, Germany
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1789

Сын: Brunn Samuel Loebel

Отец ребёнка: Brunn Loeb

Fraustadt (Wschowa), Posen (Wielkopolskie), Germany (Poland)
Рождение ребёнка
11.05.1790

Дочь: Simon Dorothee

Отец ребёнка: Brunn Loeb

Fraustadt, Posen, Prussia, Germany
Рождение ребёнка
10.09.1793

Дочь: Jaroslawski Sara Bela

Отец ребёнка: Brunn Loeb

Fraustadt, Posen, Prussia, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Schneidermann Debora

Отец ребёнка: Brunn Loeb

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