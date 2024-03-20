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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
19.05.1781
Сын: Brunn Hirsch Lazar
Отец ребёнка: Brunn Loeb
Fraustadt, Posen, Germany
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1789
Сын: Brunn Samuel Loebel
Отец ребёнка: Brunn Loeb
Fraustadt (Wschowa), Posen (Wielkopolskie), Germany (Poland)
Рождение ребёнка
11.05.1790
Дочь: Simon Dorothee
Отец ребёнка: Brunn Loeb
Fraustadt, Posen, Prussia, Germany
Рождение ребёнка
10.09.1793
Дочь: Jaroslawski Sara Bela
Отец ребёнка: Brunn Loeb
Fraustadt, Posen, Prussia, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Schneidermann Debora
Отец ребёнка: Brunn Loeb