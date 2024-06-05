Каликин Павел Ксенофонтович 18.02.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каликин Павел Ксенофонтович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918

Отец: Каликин Ксенофонт Парамонович

Мать: Каликина (Руднёва) Акилина Ананьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
20.02.1918
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иван Туголуков. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Филипп Дмитриевич Каликин (четвероюродный брат). Крёстная - жительница ... Показать все
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.05.1945
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
Военная награда
11.01.1988
Указом №6 награждён орденом Отечественной войны I степени.
Смерть
Неизвестно

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