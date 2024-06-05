Каликин Павел Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения18.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918
Крещение
20.02.1918
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иван Туголуков. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Филипп Дмитриевич Каликин (четвероюродный брат). Крёстная - жительница ... Показать все
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.05.1945
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
Военная награда
11.01.1988
Указом №6 награждён орденом Отечественной войны I степени.
Смерть
Неизвестно