Попова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Попова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Попова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
05.04.1900
Дочь: Попова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Попова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Попова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
08.12.1903
Дочь: Попова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно