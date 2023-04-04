Попова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Попова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Попова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
05.04.1900

Дочь: Попова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Попова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Попова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
08.12.1903

Дочь: Попова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно

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