Гасымов Руслан Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасымов Руслан Сабирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988

Отец: не указан

Мать: Гасымова Альбина Савельевна

Рождение ребёнка
?.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гасымова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасымова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника Руслановна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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