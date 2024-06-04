Ушмаева Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (Ушмав) Сергей Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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