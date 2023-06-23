Рекун Марта Омельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекун Марта Омельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекун Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекун Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекун Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.11.1924

Дочь: Рысенко (Рекун) Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Рекун тимофей

Петровский, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно

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