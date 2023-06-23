Рекун Марта Омельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекун Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекун Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекун Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.11.1924
Дочь: Рысенко (Рекун) Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Рекун тимофей
Петровский, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно