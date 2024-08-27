Плотников Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти15.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Плотникова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична
Бракосочетание
27.01.1857
Бракосочетание
16.05.1858
Рождение ребёнка
14.08.1859
Дочь: (Плотникова) Васса Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Плотников Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
04.05.1866
Дочь: (Плотникова) Иулиания Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
06.09.1869
Дочь: (Плотникова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
27.11.1872
Сын: Плотников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
21.02.1876
Сын: Плотников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
05.10.1879
Дочь: (Плотникова) Афанасия Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична
Смерть
15.02.1908