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Плотников Василий Игнатьевич

Место рождения

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

15.02.1908

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.
Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Плотников Игнатий Никитич

Мать: Плотникова (Селиванова) Агафия Матвеевна

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Плотникова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Плотникова (Богомягкова) Ксения Кирилловна

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.05.1858

Жена: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.08.1859

Дочь: (Плотникова) Васса Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Плотников Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.05.1866

Дочь: (Плотникова) Иулиания Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.09.1869

Дочь: (Плотникова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.11.1872

Сын: Плотников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.02.1876

Сын: Плотников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.10.1879

Дочь: (Плотникова) Афанасия Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова (Кобелева) Анна Ильинична

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
15.02.1908
Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край

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