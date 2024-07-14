Шихалева (Богомолова) Марья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Богомолов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шихалев Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шихалев Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шихалев Даниил Тимофеевич
Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович
1789 в рекруты
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Поступинская (Шихалева) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шихалев Андриан Тимофеевич
Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шихалев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Шихалева Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович
Смерть
Неизвестно