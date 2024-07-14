Шихалева (Богомолова) Марья Ивановна 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШихалева (Богомолова) Марья Ивановна

Шихалева (Богомолова) Марья Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Богомолов Иван

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалев Тимофей Логинович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шихалев Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Шихалев Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шихалев Даниил Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1789 в рекруты
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Поступинская (Шихалева) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шихалев Андриан Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шихалев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Шихалева Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Шихалев Тимофей Логинович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.