Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Федоровна

Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Филипп Федотович

Отец ребёнка: Федот Прокофьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Федотович

Отец ребёнка: Федот Прокофьевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кирилл Федотович

Отец ребёнка: Федот Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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