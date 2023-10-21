Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филипп Федотович
Отец ребёнка: Федот Прокофьевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Федотович
Отец ребёнка: Федот Прокофьевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кирилл Федотович
Отец ребёнка: Федот Прокофьевич
Смерть
Неизвестно