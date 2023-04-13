Pukse Hinrik
Место рожденияKõnnu
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти03.12.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1827
Жена: Pukse Eva
Рождение ребёнка
09.05.1829
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pukse Eva
41202 Kurtna, Ida-Viru County Estonia
Рождение ребёнка
03.03.1833
Сын: Pukse Jüri
Мать ребёнка: Pukse Eva
Kõnno
Рождение ребёнка
29.01.1836
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pukse Eva
Рождение ребёнка
11.12.1838
Дочь: Kollo Leno
Мать ребёнка: Pukse Eva
Kurtna
Смерть
03.12.1839
Kõnnu