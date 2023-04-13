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Pukse Hinrik

Место рождения

Kõnnu

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

03.12.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1833 г.р.
Скрыто настройками приватности
1838 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Kõnnu
Бракосочетание
Около 1827

Жена: Pukse Eva

Рождение ребёнка
09.05.1829

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pukse Eva

41202 Kurtna, Ida-Viru County Estonia
Рождение ребёнка
03.03.1833

Сын: Pukse Jüri

Мать ребёнка: Pukse Eva

Kõnno
Рождение ребёнка
29.01.1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pukse Eva

Рождение ребёнка
11.12.1838

Дочь: Kollo Leno

Мать ребёнка: Pukse Eva

Kurtna
Смерть
03.12.1839
Kõnnu
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