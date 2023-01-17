Усватова (Соинская) Любовь Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усватова (Соинская) Любовь Лейзеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Соинский Лейзер Гецов

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Муж: Усватов Илья (Элья) Семенович (Симонович)

Рождение ребёнка
20.05.1910

Сын: Усватов Семен Ильич

Отец ребёнка: Усватов Илья (Элья) Семенович (Симонович)

Бракосочетание
1920

Муж: Темкин Израиль Самуилович

Смерть
1958
Москва, город федерального значения Москва
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