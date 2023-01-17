Усватова (Соинская) Любовь Лейзеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Соинский Лейзер Гецов
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
20.05.1910
Сын: Усватов Семен Ильич
Отец ребёнка: Усватов Илья (Элья) Семенович (Симонович)
Бракосочетание
1920
Смерть
1958
Москва, город федерального значения Москва