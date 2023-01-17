Агапова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Бракосочетание
Около 1894
Смерть
Неизвестно