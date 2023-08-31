Штягин Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штягин Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штягин Абрам (Яков)

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова (Штягина) Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штягин Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Штягин Яким

Мать ребёнка: Штягина (Галямова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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