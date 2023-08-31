Штягин Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штягин Абрам (Яков)
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова (Штягина) Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штягин Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Штягин Яким
Мать ребёнка: Штягина (Галямова) Евдокия
Смерть
Неизвестно