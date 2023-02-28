Зажигина Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зажигина Зинаида Александровна

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Место рождения

Вигора, Троицкая волость, Рыбинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вигора, Троицкая волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1965

Сын: Зажигин Павел Александрович

Отец ребёнка: Зажигин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зажигин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Обновленское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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