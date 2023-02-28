Зажигина Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1965
Сын: Зажигин Павел Александрович
Отец ребёнка: Зажигин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Обновленское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область