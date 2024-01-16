Дедюрин Емельян Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюрин Емельян Саввич

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Дедюрин Сава Моисеевич

Мать: не указана

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Харитина Емельяновна

Мать ребёнка: Дедюрина Евдокия Антоновна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1756

Сын: Дедюрин Семён Емельянович

Мать ребёнка: Дедюрина Евдокия Антоновна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1761

Сын: Дедюрин Степан Емельянович

Мать ребёнка: Дедюрина Евдокия Антоновна

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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