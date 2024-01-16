Дедюрин Емельян Саввич
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Дедюрин Сава Моисеевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Харитина Емельяновна
Мать ребёнка: Дедюрина Евдокия Антоновна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1756
Сын: Дедюрин Семён Емельянович
Мать ребёнка: Дедюрина Евдокия Антоновна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дедюрин Степан Емельянович
Мать ребёнка: Дедюрина Евдокия Антоновна
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно