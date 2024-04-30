Мухибъземаля 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухибъземаля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыкъ (Сагадытдинъ) Амирханов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сахабутдинъ Сагатытдинов

Отец ребёнка: Садыкъ (Сагадытдинъ) Амирханов

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Нурутдинъ Сагатытдинов

Отец ребёнка: Садыкъ (Сагадытдинъ) Амирханов

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Хабибземал Сагатытдинова

Отец ребёнка: Садыкъ (Сагадытдинъ) Амирханов

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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