Мухибъземаля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Садыкъ (Сагадытдинъ) Амирханов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Садыкъ (Сагадытдинъ) Амирханов
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Хабибземал Сагатытдинова
Отец ребёнка: Садыкъ (Сагадытдинъ) Амирханов
Смерть
Неизвестно