Баяндин Нечай (Федот) Елисеевич
Место рождениядеревня Семенова, Ёгвинская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1647
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баяндин Елисей
Мать: не указана
Отдел рукописей РГБ - Собрание рукописных книг Н. П. Румянцева, Ф.256 №308 - список Кайсарова, 1624 РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Рождение ребёнка
До 1625
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Рождение ребёнка
До 1627
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Рождение ребёнка
До 1630
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Смерть
После 1647