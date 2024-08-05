Филиппова (Гурьянова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Филиппова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Филиппов Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Филиппов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич
Рождение ребёнка
22.08.1910 ст.
Сын: Филиппов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич
Рождение ребёнка
12.01.1917 ст.
Дочь: (Филиппова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич
Смерть
Неизвестно