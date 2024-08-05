Филиппова (Гурьянова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Гурьянова) Мария Григорьевна

Филиппова (Гурьянова) Мария Григорьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурьянов Григорий Ефимович

Мать: Гурьянова (Салмина) Пелагея Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Василий Парфирьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Филиппова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Филиппов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1902

Сын: Филиппов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич

Рождение ребёнка
22.08.1910 ст.

Сын: Филиппов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1917 ст.

Дочь: (Филиппова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Парфирьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.