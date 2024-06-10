Шмаков Федор Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмакова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шмакова (Шмакова) Афимья Федорова
Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шмаков Иван Федоров
Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шмаков Осип Федоров
Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Шмакова (Шмакова) Матрена Федорова
Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова
Смерть
Неизвестно