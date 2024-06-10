Шмаков Федор Тимофеев 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмаков Федор Тимофеев

Место рождения

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Шмаков Тимофей Степанов

Мать: Шмаковв Настасья Филиппова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Марья Петрова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шмакова (Шмакова) Афимья Федорова

Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шмаков Филипп Федоров

Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Шмаков Иван Федоров

Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шмаков Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмаков Осип Федоров

Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шмаков Перфил Федоров

Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Шмакова (Шмакова) Матрена Федорова

Мать ребёнка: Шмакова Марья Петрова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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