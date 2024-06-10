Шмакова Марья Петрова 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмакова Марья Петрова

Место рождения

Тюлешов Бор, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюлешов Бор, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шмакова (Шмакова) Афимья Федорова

Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шмаков Филипп Федоров

Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Шмаков Иван Федоров

Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шмаков Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмаков Осип Федоров

Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шмаков Перфил Федоров

Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Шмакова (Шмакова) Матрена Федорова

Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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