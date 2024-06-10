Шмакова Марья Петрова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шмакова (Шмакова) Афимья Федорова
Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шмаков Иван Федоров
Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шмаков Осип Федоров
Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Шмакова (Шмакова) Матрена Федорова
Отец ребёнка: Шмаков Федор Тимофеев
Смерть
Неизвестно