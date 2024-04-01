Толмачева (Степанова) Гликерья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Степанова) Гликерья Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Степанов Ермолай Тимофеев

Мать: Степанова Мария Васильева

Бракосочетание
10.04.1874

Муж: Толмачев Василий Никитин

М. 18 Ж. 19
Рождение ребёнка
05.07.1875

Сын: Толмачев Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Толмачев Василий Никитин

Рождение ребёнка
01.10.1877

Дочь: Устинья Васильева

Отец ребёнка: Толмачев Василий Никитин

Смерть
Неизвестно
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