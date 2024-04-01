Толмачева (Степанова) Гликерья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
10.04.1874
М. 18 Ж. 19
Рождение ребёнка
05.07.1875
Сын: Толмачев Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Толмачев Василий Никитин
Рождение ребёнка
01.10.1877
Дочь: Устинья Васильева
Отец ребёнка: Толмачев Василий Никитин
Смерть
Неизвестно