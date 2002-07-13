Алиева Аминат Ахмедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2002
Дочь: Амирова Аминат Идрисовна
Отец ребёнка: Алиев Идрис Нурулаевич
Рождение ребёнка
11.04.2014
Дочь: Алиева Айша Идрисовна
Отец ребёнка: Алиев Идрис Нурулаевич
Рождение ребёнка
28.07.2015
Дочь: Алиева Хадиджа Идрисовна
Отец ребёнка: Алиев Идрис Нурулаевич
Рождение ребёнка
06.12.2019
Отец ребёнка: Алиев Идрис Нурулаевич
Бракосочетание
Неизвестно