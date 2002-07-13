Алиева Аминат Ахмедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Аминат Ахмедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2002

Дочь: Амирова Аминат Идрисовна

Отец ребёнка: Алиев Идрис Нурулаевич

Рождение ребёнка
11.04.2014

Дочь: Алиева Айша Идрисовна

Отец ребёнка: Алиев Идрис Нурулаевич

Рождение ребёнка
28.07.2015

Дочь: Алиева Хадиджа Идрисовна

Отец ребёнка: Алиев Идрис Нурулаевич

Рождение ребёнка
06.12.2019

Сын: Алиев Мухаммад Идрисович

Отец ребёнка: Алиев Идрис Нурулаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Идрис Нурулаевич

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