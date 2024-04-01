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Мустаев Егор Андреевич

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Мустаев Андрей Никитин

Мать: Мустаева (Солдатова) София Михаилова

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева В П

Упоминание
Неизвестно
МУСТАЕВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Татарская АССР, с. Соколка Информация об архиве - Источник информации: Память. Республика Татарстан. Том 10
Пропал без вести (военное)
?.08.1942
Сайт "Память народа" Мустаев Егор Андреевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Татарская АССР, Ямашинский р-н, д. Соколка Дата и место призыва: 29.07.1941 Дата выбыт... Показать все
Смерть
?.08.1942

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