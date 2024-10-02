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Хрунов Илья Васильевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Хрунов Василий Кириллович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1875

Жена: Гликерия (Лукерья) Демидовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Хрунова) Прасковья (Параскева) Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Хрунова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Хрунов Леонтий (Леон) Ильич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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