Хрунов Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Хрунов Василий Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Хрунова) Прасковья (Параскева) Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Хрунова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Хрунов Леонтий (Леон) Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно