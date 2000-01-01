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Лейхтер Ирина Владиславовна
Лейхтер Ирина Владиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.?
Пол
Женский
Отец
Лейхтер Владислав
Мать
Лейхтер (Головатюк) Надежда Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.?
Отец:
Лейхтер Владислав
Мать:
Лейхтер Надежда Алексеевна
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