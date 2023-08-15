Ульрих Иван Андреевич 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульрих Иван Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1850

умер Неизвестно

Супруги
Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна?.12.1851 г.р.
Дети
Ульрих Лидия Ивановна03.05.1876 г.р.
Ульрих Сергей Иванович1878 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1876

Дочь: Ульрих Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ульрих Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ульрих Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Бартэн (Ульрих) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ульрих Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бонди (Ульрих) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.