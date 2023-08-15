Ульрих Иван Андреевич
мужской, родился 1850
умер Неизвестно
Супруги
Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна?.12.1851 г.р.
Дети
Ульрих Лидия Ивановна03.05.1876 г.р.
Ульрих Сергей Иванович1878 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1876
Дочь: Ульрих Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ульрих Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Бартэн (Ульрих) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бонди (Ульрих) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно