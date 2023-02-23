Аникин (унтер-офицер) Григорий Никитич
Место рожденияСело Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1877
Сын: Аникин (никитин) Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Аникина Анна Савельевна
Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1879
Дочь: Нестерова Мария Аникина
Мать ребёнка: Аникина Анна Савельевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Анна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Анна Савельевна
Смерть
До 1897
Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния