Аникин (унтер-офицер) Григорий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин (унтер-офицер) Григорий Никитич

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Место рождения

Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1877

Сын: Аникин (никитин) Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аникина Анна Савельевна

Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1879

Дочь: Нестерова Мария Аникина

Мать ребёнка: Аникина Анна Савельевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Анна Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Анна Савельевна

Смерть
До 1897
Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
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