Аникина Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникина Анна Савельевна

Аникина Анна Савельевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

23.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1877

Сын: Аникин (никитин) Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Аникин (унтер-Офицер) Григорий Никитич

Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1879

Дочь: Нестерова Мария Аникина

Отец ребёнка: Аникин (унтер-Офицер) Григорий Никитич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин (унтер-Офицер) Григорий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин (унтер-Офицер) Григорий Никитич

Смерть
23.11.1916
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close