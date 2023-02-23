Аникина Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти23.11.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1877
Сын: Аникин (никитин) Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Аникин (унтер-Офицер) Григорий Никитич
Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1879
Дочь: Нестерова Мария Аникина
Отец ребёнка: Аникин (унтер-Офицер) Григорий Никитич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1916
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния