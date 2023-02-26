Аверина (Салина) Васса Алексеева
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
18.01.1913
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1914
Отец ребёнка: Аверин Максим Михайлов
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно