Аверина (Салина) Васса Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Салина) Васса Алексеева

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
18.01.1913

Муж: Аверин Максим Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1914

Сын: Аверин Максим Максимов

Отец ребёнка: Аверин Максим Михайлов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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