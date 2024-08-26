Минина (Вячеславова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина (Вячеславова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Вячеславов Пётр Степанович

Мать: Вячеславова (Плюснина) Ирина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Клавдий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Клавдий Яковлевич

Рождение ребёнка
26.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Клавдий Яковлевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
2011

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