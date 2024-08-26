Минина (Вячеславова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минин Клавдий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минин Клавдий Яковлевич
Смерть
2011