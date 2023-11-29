Ряткина (Симонова) Елена Лукина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симанов Лука Федулов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1824
Рождение ребёнка
01.08.1829
Отец ребёнка: Ряткин Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1832
Сын: Ряткин Павел Павлов
Отец ребёнка: Ряткин Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1835
Сын: Ряткин Иосиф Павлов
Отец ребёнка: Ряткин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно