Ряткина (Симонова) Елена Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряткина (Симонова) Елена Лукина

Место рождения

Вильгорт, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симанов Лука Федулов

Мать: не указана

Вильгорт, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
30.01.1824

Муж: Ряткин Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1829

Сын: Ряткин Емельян Павлов

Отец ребёнка: Ряткин Павел Иванович

Рядкина, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
02.11.1832

Сын: Ряткин Павел Павлов

Отец ребёнка: Ряткин Павел Иванович

Рядкина, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
28.03.1835

Сын: Ряткин Иосиф Павлов

Отец ребёнка: Ряткин Павел Иванович

Рядкина, Верхкамский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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