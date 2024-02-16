Коренцова Ирина
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811 ст.
Отец ребёнка: Коренцов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Отец ребёнка: Коренцов Агафон Иванов
Смерть
Неизвестно