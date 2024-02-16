Коренцова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренцова Ирина

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренцов Агафон Иванов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Коренцов Андрей Агафонов

Отец ребёнка: Коренцов Агафон Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Коренцов Гаврил Агафонов

Отец ребёнка: Коренцов Агафон Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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