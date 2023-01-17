Силина Мелания Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Старкова Устина Григорьевна
Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Силин Галактион Григорьевич
Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1844
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно