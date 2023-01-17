Силина Мелания Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина Мелания Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Старкова Устина Григорьевна

Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Силин Галактион Григорьевич

Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.07.1844

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Силин Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Силин Григорий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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